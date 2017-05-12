涉詐領助理費 竹縣議員陳栢維遭起訴

新竹縣議員陳栢維因涉嫌詐領助理費，12日遭檢方起訴。（陳育賢攝）

國民黨籍新竹縣議員陳栢維，被控涉嫌於2010年起，利用兩人頭詐領助理費，其中謝姓助理，將提款卡和帳戶交由陳自行領取，共涉詐領近200萬元助理費，陳與陳姓人頭助理12日遭檢方依貪汙罪嫌起訴，謝姓助理則罪證不足不起訴處分。

起訴書指出，陳栢維自2006起擔任新竹縣議會地16、17、18屆議員，而縣、市議會的議員可請領每人總額每月8萬元的公費助理費，讓議員聘請2到4名助理，協助選民服務和日常議會工作。

陳在2010年1月起，聘用謝姓男子擔任公費助理，謝男在2012年11月間離職，但陳仍用謝男名義持續領取助理費用，以每個月3萬元的助理費，從2012年12月1日起至2017年2月28日止，共詐得171萬元。

此外，陳再於2016年7月找來陳姓男子當人頭，在沒實際擔任助理的情形下，向議會領取每月2萬5000元助理費，至2017年2月止共詐得21萬餘元。

檢方在今年4月初展開偵辦，先利用謝男從中國返台掃墓時拘提到案，隔日再同步搜索陳的住處與辦公室，訊問後並以事證明確且有串證之虞，向法院申請羈押獲准。

不過，陳栢維在偵查中坦承犯行，並繳回犯罪所得192萬餘元，檢察官也籲請法官依法給予減刑。

(中時)