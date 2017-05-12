新竹縣政府配合補教人員實名制政策

新竹縣政府12日指出，因應教育部政策，已與竹縣補習教育協會理事長取得共識，縣府將配合推動補習班全面實名制，建置竹縣私立短期補習班負責人、教職員工名冊填報系統，以掌握補習班內相關人員資料（包含負責人、班主任、職員、教學人員及外籍教師等所有人員)，也希望教育部法規能盡速到位，以健全法制基礎。

另，目前縣府也正全面清查全縣348家補習所有教職員工名冊，核對是否有補習及進修教育法第9條第2項第4款之不適任人員情事，以維護學生安全。

(中時)