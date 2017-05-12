一次性活動活化鳳林環保科技園區成效 遭議員質疑
位居花蓮鳳林鎮的環保科技園區自2011年淪為蚊子館後，為要活化園區花蓮縣政府曾於2014年起連續兩年大手筆增添設備辦活動，不但活動結束後即關閉園區、設備也用完即拆，議員劉曉玫質疑縣府花錢不手軟，為了一次性活動花大錢也不痛心。
環保科技園區佔地22公頃，斥資8億6千萬打造，20棟廠房，自2008年營運後，以進駐廠商只需自負20％租金優惠價格，吸引環保相關的六大產業進駐，但因交通不便，加上2011年補助優惠取消後，廠商於2012年廠商全數遷出，環保科技園區成為蚊子館，同年遭監察院糾正被評為「整體執行成效極低」。
花蓮縣環保局力推活化轉型自2014年、2015年分別舉辦花蓮翱翔季、花蓮遨游季，共計投入1億逾元，於園區內興設親水池、景觀綠美化及3D彩繪等硬體設置，卻只在活動期間44天開放。
議員劉曉玫於今縣議會縣政總質詢指出，花蓮因無高科技上游產業，環保科技園區一直是花蓮的包袱，為轉型成觀光遊樂園區，再次大手筆更新硬體設備，卻只辦了兩年共88天的活動，結束後即關閉園區，短暫活命，每年還需編列500多萬修繕費用，現在器材則當廢鐵拆除，質疑轉型的永續何在。
環保局長饒忠澄清，並非拆除，而是翱翔季活動向廠商租用的器材，歸還租用廠商，觀光處長彭偉族則回應，翱翔季活動為「行銷」環保科技園區，提高知名度，展現投資潛在力量。
饒忠指出，全省有桃園、台南、高雄和花蓮4個環保科技園區，唯花蓮鳳林地處偏遠、交通不便，廠商進駐意願不高，縣府傾向朝多元活化方向經營，但因環保署堅持以六大產業委外經營管理，目前仍依原定計劃進行招標流程。
(中時)
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