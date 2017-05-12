福岡賽因雨中斷 盧曉晴隔日爭首輪第1

盧曉晴福岡高球賽首輪因雨只打九洞，以-2並列第2。(美聯社資料照)

日巡(JLPGA)本周五至周四(12至14日)，連續兩周進行總獎金高達1億2千萬日圓比賽，只不過本周進行福岡女子高球賽只打3回合，但今首輪天公不作美，台灣「高球1姐」盧曉晴打正順手時，因雨於當地時間下午4時52分宣布停賽，明天上午補賽再爭首輪排名第1。

首輪107位參賽選手無人打完18洞，從第1洞出發的盧曉晴，前9洞打出2鳥0柏忌-2成績，與打11洞的日本選手高橋惠並列第2，只落後領先者1桿，俟第2天上午補打完後9洞，有機會攻至排頭。

劉依貞與姚宣榆首輪從第10洞出發，至鳴笛收兵為止，2人分別打6洞與5洞，同以+0暫時排名並列第8，上周在年度首場大賽撒隆巴斯盃獲得日巡生涯大賽最佳成績第6的蔡佩穎，打11洞抓1鳥吞2個柏忌，以+1位居並32。

此戰焦點無疑是最近表現火熱的韓國女將金荷娜，她此戰挑戰「3連勝」，惟打11洞暫與蔡佩穎等並列第32。

(中時電子報)