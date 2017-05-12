母親節好康 壽山動物園母子檔免費入園

母親節當天，高雄市觀光局推出壽山動物園免費開放母子檔入園。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園母親節當天有系列活動，圖為羊駝家族。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局推母親節當日，母子檔手牽手出示智慧型載具「母親節親子入園券」圖案，免費暢遊壽山動物園。活動包括帶動跳「天下的媽媽都是一樣的」、「野生動物育兒經」分享，針對羊駝、非洲獅、紅毛猩猩以及智利紅鶴，說明照顧寶寶方式及趣味小故事。

此外，「啾咪大賽」邀集20組母子檔，小朋友塗上口紅，在媽咪臉上留下唇印，前3名可獲禮券，另與壽山動物園集章冊1至5月主打星合照，可獲得康乃馨。新住民及原住民小朋友當天用母語說出「媽媽我愛你」，就能領取代表不同民族花語的香包

高雄市觀光局長曾姿雯表示，動物園是野生動物在大自然生活的縮影，市府積極的與國內外動物園及保育機構合作，就動物飼養管理、醫療及動物園經營管理等實務面作經驗分享及學習，在市府的努力下，壽山動物園已經成為台灣南部縣市民眾假日出遊的好去處。

另外，也有越來越多的新住民、原住民、香港及日本遊客到訪，園內也逐步走向國際，將公共廁所及動物解說牌等都加上英文，原本的中文說明也附注音讓更多小朋友能跟爸媽一起看，

(中時)