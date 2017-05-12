抓毒蟲踹頭？警方澄清是逼吐救命
台中市一名網友今天於臉書社團《爆料公社》貼出影片，3名員警在市區街頭將毒犯上銬壓制在地，1名員警以腳踹嫌犯頭部引發網友留言：「已經上銬，為何又踹上一腳？」懷疑警方執法過當；畫面經查為台中市警局保安大隊特勤中隊3名警員，中隊長李榮夫則出面澄清，當時很緊急「為了救他的命！」動作比較大。
網友提供的影片，3名特勤中隊員警將嫌犯壓制在地上，1名員警掐住嫌犯下巴，一隻手不停地挖嘴巴，另1名員警把毒犯身體抓起來，重重一摔，毒犯不斷哀嚎，大喊：「救命啊，打人！」路邊圍觀民眾拿出手機拍下全程。
雖有網友留言酸警，但還是有網友支持警方執法；特勤中隊長李榮夫則上網澄清並解釋，當時34歲簡姓男子見到員警巡邏經過情急將身上所攜帶的3包海洛因毒品（總計6.92克）塞進嘴裡，企圖湮滅證據，執勤員警見他一次吞下3包毒品恐有生命危險但嫌犯就是不張嘴，才出現處理的大動作，想說人命關天，救人要緊。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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