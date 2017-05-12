警官遭控入股地下錢莊獲利800萬 判4月徒刑

二線四星的新北市刑大前技正張明偉，涉嫌與海山分局前警備隊長張文賢、文聖所前所長張明朝、蘆洲所前所長呂志修等3名警官，勾結地下錢莊放高利貸，並長期向錢莊業者索取「盈餘」，估計獲利超過800萬元，被依貪污等罪嫌起訴。

新北地院今依偽造文書罪，判處張明偉、張文賢、張明偉女友謝佳儀均4月徒刑，地下錢莊業者蘇大昌10月徒刑、蘇大昌女友楊佳惠處3月徒刑；張明偉另涉恐嚇罪，判處拘役40日，均可易科罰金；張明朝、呂志修，及吳明偉合夥人吳秋萍無罪。4名警官涉貪汙、重利等罪嫌則無罪。

(中時)