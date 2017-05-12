白衣天使愛心匯聚 募200雙鞋送非洲
嘉義基督教醫院急診室護理師林昱庭曾到國外義診，深知貧人的苦，她號召同事捐舊鞋送給非洲貧民，獲得熱烈回響，短短2天內募集了200多雙鞋子，她自己也深受感動。
林昱庭曾參加嘉基醫院國外義診團隊到東南亞地區義診，公益社團在網路透過臉書發起「舊鞋救命計畫」活動，送舊鞋幫助非洲貧民，她在院內廣為宣傳，勸募舊鞋，急診室及洗腎室熱烈響應，近60位護理師於短短兩天時間內捐出大大小小鞋子有200多雙，林昱庭和同事利用空檔整理舊鞋，近期將寄送給募鞋單位。
林昱庭說，當她知道非洲的環境衛生惡劣，貧民連一雙鞋子都沒有，只能赤腳，卻飽受「沙蚤」鑽入雙腳皮膚叮咬、繁殖的威脅，導致雙腳潰爛，甚且引發感染死亡，她想台灣很多家庭裡的鞋櫃擺滿鞋子，且護理人員經常汰換護士鞋，因此就在院內廣為宣傳募鞋計畫，謝謝同事們的愛心及支持，希望藉由捐鞋到非洲，讓非洲貧民減少罹病的機率。
(中時)
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