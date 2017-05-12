WHO：不打算發邀請函給臺灣

根據美聯社報導，世界衛生組織（WHO）主席Tim Armstrong今天(12日)表示，不打算邀請臺灣代表團參加即將到來的年度大會。但Tim Armstrong也說，「談判仍在進行」，可能允許臺灣從5月22日開始參加世界衛生大會的觀察員會議。

國共內戰後實際統治臺澎金馬的中華民國，1971年因其於聯合國擁有的中國席位被中華人民共和國取代後，也被迫退出隸屬於聯合國之下的世界衛生組織，此後便由於「中國代表權問題」的因素，失去與世界衛生組織相互間的官方聯繫。1972年第25屆世界衛生大會（WHA）決議中華人民共和國取代中華民國的席位。

自1997年起，中華民國政府每年都嘗試以不同名義（如以中華民國正式國名，或改以臺灣、中華臺北等折衷名稱）重新參與世界衛生組織以及世界衛生大會，但均遭到WHO秘書處的拒絕。馬英九政府上臺後，兩岸關係大幅改善，在不造成「兩個中國」或「一中一臺」的前提下，2009年中國政府在WHO同意臺灣當局（即指中華民國政府）以觀察員身分參加世界衛生大會。至2009年5月，行政院衛生署署長葉金川以「中華臺北」的名義參加世界衛生大會。

(中時電子報)