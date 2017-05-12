日本松本市參訪高雄鳳甲國中 學做香包體驗端午文化
日本長野縣松本市赤羽郁夫教育長率旭町中學校、鎌田中學校及開成中學校師生，一行共19人訪問高雄，12日至高雄市鳳甲國中交流，高市教育局安排日方學生DIY做香包，體驗端午節文化。
松本市參訪團這次分成教育、健康福祉、觀光三大部分，分別與高雄市政府教育局、社會局、觀光局交流互動，其中教育訪問團今天上午10時前往鳳甲國中交流。
鳳甲國中安排管弦樂團學生演奏台灣傳統民謠，教育局也邀大仁國中、鳳西國中、龍華國中師生，及參與「小澤征爾松本音樂盛會」的新莊高中代表共襄盛舉。
校方安排台日師生體驗自行車訓練，另外，適逢端午節將至，也特別規畫香包製作課程，並讓師生品嚐南部一口粽，體驗節慶文化。
高市教育局長范巽綠說，去年4月隨陳菊市長造訪松本市，8月又帶高市9校參與松本市小澤征爾音樂盛會，發現松本市有許多教育經驗值得學習，這次交流學校鳳甲國中也是高雄市音樂團隊聯盟之一，相信今天也讓松本市參訪團對高雄學生多元能力留下深刻印象，期盼未來雙方交流更加密切。
教育局明天則將安排日方師生參訪高雄市歷史博物館、市立圖書總館導覽及輕軌搭乘，帶領松本市師生盡情體驗高雄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。