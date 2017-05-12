日本松本市參訪高雄鳳甲國中，學做香包體驗端午文化。（高市教育局提供）

日本長野縣松本市赤羽郁夫教育長率旭町中學校、鎌田中學校及開成中學校師生，一行共19人訪問高雄，12日至高雄市鳳甲國中交流，高市教育局安排日方學生DIY做香包，體驗端午節文化。

松本市參訪團這次分成教育、健康福祉、觀光三大部分，分別與高雄市政府教育局、社會局、觀光局交流互動，其中教育訪問團今天上午10時前往鳳甲國中交流。

鳳甲國中安排管弦樂團學生演奏台灣傳統民謠，教育局也邀大仁國中、鳳西國中、龍華國中師生，及參與「小澤征爾松本音樂盛會」的新莊高中代表共襄盛舉。

校方安排台日師生體驗自行車訓練，另外，適逢端午節將至，也特別規畫香包製作課程，並讓師生品嚐南部一口粽，體驗節慶文化。

高市教育局長范巽綠說，去年4月隨陳菊市長造訪松本市，8月又帶高市9校參與松本市小澤征爾音樂盛會，發現松本市有許多教育經驗值得學習，這次交流學校鳳甲國中也是高雄市音樂團隊聯盟之一，相信今天也讓松本市參訪團對高雄學生多元能力留下深刻印象，期盼未來雙方交流更加密切。

教育局明天則將安排日方師生參訪高雄市歷史博物館、市立圖書總館導覽及輕軌搭乘，帶領松本市師生盡情體驗高雄。

(中時)