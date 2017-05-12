安定行善團　舊式古法修繕弱勢戶老厝

安定行善團以古厝修復方式修繕弱勢戶老屋。（莊曜聰攝）

安定行善團以古厝修復方式修繕弱勢戶老屋。（莊曜聰攝）

安定行善團以古厝修復方式修繕弱勢戶老屋。（莊曜聰攝）

弱勢民眾受限於經濟、生活上的壓力，就算是遇到生活上的不便，如房舍漏雨等問題，也可能因為無力負擔維修費用，只能夠把委屈往肚裡吞，安定公所成立多年的「安定行善團」，不僅協助區內多位弱勢民眾修繕房屋，團隊志工運用古蹟、古厝修繕的技巧，維修老厝，也為地方保存文化資源。

方姓民眾育有2名子女，僅靠中低收入老人生活津貼及微薄工資度日，住處破損的三合院屋頂年久失修，屋內防水板已殘破不堪，漏水情形嚴重，生活條件極差，雖曾找人估價，但都因金額無力負荷而作罷。

安定區公所派員訪視評估後，向南市社會局申請經費並動員行善團修繕，為考量保留老厝原貌外觀，由具備修復舊式屋瓦專長的志工林銘焌加入修繕作業，他認為屋頂外觀可用舊式古法修復，若用鐵皮鋪設方式，將破壞原本古色古香的老屋風貌。

方姓民眾原本擔心翻修為鐵皮後，颳風下雨時會有噪音問題，也贊成修繕團隊提議，「安定行善團」前後利用4天時間，將屋內排水板重新鋪設，再更換上新的紅色屋瓦，解決困擾民眾多年問題，也讓老厝得以保持原貌。

(中時)