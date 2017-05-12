桃園發展划船 地方盼訓練中心移往後池堰
桃園市划船運動項目成績有明顯的進步，2015年全國運動會在高雄市興達港舉行的划船競技，桃園市拿下1金、2銀、1銅的好成績。在全國各縣市中擠入前5名，不過市議員閻中傑表示，選手根本沒有場地可以好好訓練，過去在阿姆坪卻因為位在保護區內，無法加設相關設施，建議移往後池堰成為訓練基地。
閻中傑說，目前桃園市的划船重點培訓基地設在龍潭區的石門國中，主要原因也是臨近石門水庫有地利之便。現在列入重點培訓的3級學校包含了石門國中、龍潭高中、治平高中、新生醫專、國立體育大學、國立商業大學平鎮校區，選手約有50多人。
據選手及教練陳昭元自我評估，今年在宜蘭冬山河舉行的全國運動會，最少可以拿下2面金牌，而2019年的全運會在桃園市舉辦，划船項目有信心可以拿下4面金牌，這對桃園市的體育成績而言，是多麼的令人震奮的好消息。
不過划船運動的訓練基地設在復興區的阿姆坪，路途遙遠還缺少各項設施，而阿姆坪所使用的土地因為屬於「都市計畫內的水源保護區」，必需經過都發局同意變更為「划船訓練基地」，恐費時需超過5年。
閻中傑說，後池堰長約1.8公里、寬有200多公尺，以前曾經辦理過鐵人3項的比賽，大家對於該處的地理環境、能見度評價都很好，加上腹地大適合國際賽，附近的南苑附有廁所、停車場等公共設施，如果能夠提供做為划船訓練基地，可以結合龍舟、獨木舟、輕艇及各類水上活動，發展成為多元化的水上活動發展基地。
(中時)
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