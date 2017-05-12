浪漫台三線 觀光巴士駛進桐花村
桐花正飄雪，交通部觀光局針對浪漫台三線，協調旅行業者從即日起至5月底止，推出32條1或2日遊的「台灣觀巴客家桐花」套裝行程，帶領遊客遊賞老街小鎮風情或自然生態賞景，還能賞桐花、泡溫泉、品美食，享受慢遊、慢活、慢食的客庄悠閒時光。
這32條1或2日遊的桐花行程，將分別走訪新竹縣峨眉風景區、苗栗縣南庄老街、蓬萊溪自然生態園區等景點，適用於平日週一至週五，1日遊路線4人成行還可享1人免費，全程由台灣觀光巴士接送，不用自己開車找路更輕鬆。
相關資訊可電洽交通部觀光局24小時免費旅遊服務熱線0800-011765，或至台灣觀光巴士官網查詢。
(中時)
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