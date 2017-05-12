警拖案8天還洩個資給竊賊 長官連坐處分
基隆市三分局七堵派出所4日接獲民眾報案車子尾翼遭竊，承辦的鍾姓員警卻態度消極，遲遲不給報案三聯單想敷衍了事，在報案人三催四請下拖了8天，直到11日才受理，豈料居然把報案人的手機號碼直接給竊賊，要他們私下和解，辦案態度令人傻眼。
報案的嚴姓女子氣得在臉書上爆料：「一顆老鼠屎的員警硬要吃案，還把我先生的個資洩給小偷，誇張到爆！基隆真的沒有大人了？」
嚴女表示，她的黑色轎車停在基隆市大華一路上，4日要去取車時，發現車子的尾翼被偷走，於是趕緊到七堵派出所報案，但辦案的鍾員很消極一直推拖，她和丈夫數度要求調閱監視器，拖了8天，鍾員才答應，不過仍未開報案三聯單。
11日凌晨1時，夫妻倆在派出所連續看了8個小時、5天份的監視器畫面，過程中沒有員警陪伴。最後終於看到2日4時許1名男子拿了車子尾翼離開，但鍾員卻說「沒錄到正在偷的畫面，很難告成啦！」夫妻聽完當場愣住。
同日下午嚴女的丈夫接到林姓竊賊的電話，林男在電話否認說：「我拿的是雨傘，沒有偷！」夫妻倆當下相當疑惑且恐懼，並合理懷疑是承辦員警將電話給對方，嚴女怒氣沖沖回到七堵所質問，所長見事態嚴重，立即開報案三聯單，緊急處理。
基隆市三分局組長林煌盛表示，已通知林姓嫌犯到案說明，全案會依竊盜罪函送，針對鍾員推諉案件，將依「警察機關受理民眾刑案報案作業要點」予以記過1次處分。此外，追究考核監督不周人員七堵所所長陳銘棟申誡2次，分局長蕭惠珠申誡1次。
警方表示，鍾員思慮欠周，以為雙方是鄰居關係，才告知聯絡方式，如果有影響到法律權益，分局會盡速聯繫嚴女協調並致歉，並將涉案員警依涉嫌違反個資法等法規查究。
(中時)
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