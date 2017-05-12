部長的私房年菜 葉俊榮：面對真實的自己
內政部長葉俊榮12日到中央警察大學演講，並且分享部長於公暇從事手工藝品創作的經驗，並以開放問答的方式，與全校師生進行互動，獲得與會師生熱烈的迴響。
葉俊榮用生活化的態度來談人生哲學，而非談政策面的理論，先以「部長的私房年菜」影片開場，呈現最真實的自己，他說，就任部長後，需要面臨許多承擔、眾多決策要立即判斷，但卻不會因為工作而忘記原本的生活，鼓勵師生不要因為職位的改變，而放棄與家人的相處或自己的興趣。
葉俊榮從身邊小事去銜接生活，貼近土地，親近大自然，他勉勵警察同仁，無論派到何處服務，生活要更加堅強並減少抱怨，用心裡原有的善良，去體會周遭面對的人、事、物。
(中時)
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