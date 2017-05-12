男籃菁英對抗賽　竹市引爆藍球魂

新竹市體育館月底將舉辦「中華男籃菁英對抗賽」，12日邀請「新竹球王」中華男籃國手成力換、SBL「MVP」周宜翔等國際級好手到場，與市長林智堅（中）共邀市民一起進場看球，為球員加油。（郭芝函攝）

新竹市體育館20年來首度大規模整修完工，成為符合國際籃球聯合會標準場域，本月底將舉辦中華男籃菁英對抗賽，12日邀請「新竹球王」中華男籃國手成力換、SBL「MVP」周宜翔等到場響應，市長林智堅邀市民踴躍索票、進場看球，並為8月世大運暖身，藉此掀起新竹市籃球熱潮。

新竹市立體育館1997年啟用至今，舉辦無數大小賽事，承載竹竹苗區熱血回憶，市長林智堅說，因應世大運，市府及世大運運籌會共投入3075萬，進行大規模整修，包括籃球場地板、部分樓層廁所、給排水整修、無障礙電梯裝修等， 其中籃球場地，更符合奧運最高層級國際賽事規格，籃球架特從國外訂製，也具國際奧運層級規格認證，

他說，工程採用異質性採購方式辦理招標，針對施工廠商技術、功能、價格等進行綜合評選，擇定最佳施工廠商，提升施工品質。精彩可期的「中華男籃菁英對抗賽」率先在新竹市開打，未來將爭取SBL及瓊斯盃等大型及國際賽事在新竹市舉辦，歡迎民眾來欣賞高水準賽事。

擁「清交戰士」、「新竹球王」之稱的成力煥，交大材料系畢業，是新竹在地子弟，12日回到熟悉的故鄉，他說，嶄新的球場看起來非常舒適，期盼透過賽事讓越來越多人關注籃球發展。SBL超級籃球聯賽連2年最有價值球員MVP周儀翔則說，3年前曾在新竹市立體育館出賽，很期待在新場地試身手，與各球員切磋。

教育處表示，中華男籃菁英對抗賽，27日下午2時登場，即日起可至臉書「新竹市新鮮事」粉絲專頁免費索票，或15日上午10時起至各3區公所以及市府大廳現場索取，各限量500張，歡迎市民把握機會，到場為中華隊加油。

(中時)