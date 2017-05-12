蔡「聽到不用再大聲」 李艷秋：誰知道你聽到沒

蔡英文說「我聽到了以後，就不用繼續再那樣大聲了」，李艷秋質疑誰知道她究竟有沒有聽到？（本報資料照片／鄭任南攝）

蔡英文昨日一席「聽到了就不用繼續大聲」的言論，引起網友質疑，當初明明說可以「拍桌」。知名主持人李艷秋今日跳出來稱要為蔡說句公道話，她沒說可以拍桌，而是說「年輕人」可以拍桌。

總統蔡英文11日參加活動，有感而發說了：「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是我聽到了以後，就不用繼續再那樣大聲了。」一席話引發質疑聲浪，明明當初蔡英文說可以拍桌子，怎麼現在連大聲講都不行了？

蔡英文在去年3月9日時曾說：「我常常會說，年輕人不用太溫良恭儉讓」，「如果你有一件事告訴政府，他第一次沒聽到，第二次可以大聲一點，第三次也可以大聲一點，甚至於拍桌子。」、「不過不要第一次就拍桌子。」

知名主持人李豔秋分析說，蔡英文從來沒說大家都可以拍桌，當時蔡英文原話中的關鍵字是「年輕人」，只有年輕人可以拍桌。上街反年改、抗議長照的，是年輕人嗎？看清楚關鍵字好嗎？

當時蔡英文還說：「不用太溫良恭儉讓」，李艷秋說，這也宣示了，蔡政府不來這套。「馬政府因為溫良恭儉讓被民進黨騎在頭上，小英是絕不會重蹈覆轍的」。

李艷秋認為，蔡英文這段話最可被批評的是「我聽到了以後，就不用繼續再那樣大聲了」，因為誰知道她究竟有沒有聽到？她把民眾都當是肚裡的蛔蟲了。

蔡英文上任前，曾告誡新內閣：「8年的累積，很可能比不上8秒鐘的失言！」李艷秋說，這句話的前提是「累積」，但蔡政府就任將滿一年，還看不到累積，就已經被她自己一秒的失言踹一腳，「這莫非是蔡政府的周年註腳及預知未來紀事？」

(中時電子報)