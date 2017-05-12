天幕球場竊案頻傳 趕進度陷公務員觸法？
桃園市天幕球場這2年由體育局預計設立14處，卻頻傳竊案，市議員葉明月表示，學生或民眾打球將包包放在周邊，運動回來卻不見了，包括中壢文化路附近就傳出2起竊案，體育局長夏金興表示，興建完成後交給區公所管理，未來會請規畫看台的可能性，或是裝設監視器。
市議員謝彰文表示，桃園市是全國興建天幕設施最多的城市，目前已完成及規畫設計中的天幕設施共有20處，工務局負責有6處，體育局委託區公所發包的有14處，她認為造型不要太花俏，而忽略了其功能性和實用性，而場域應有排水設施、雨水截水溝及循環再利用設計，同時裝設節能燈具、簡易看台、休息區、置物櫃、飲水設備。
葉明月指出，天幕球場失竊頻傳，中壢區文化路的天幕球場，民眾打完球後，包包卻不翼而飛，陳美梅則要求愈設愈多的天幕球場，是否增加看台或是置物櫃等設施。
林政賢、萬美玲及黃婉如、黃景熙等多人指出，中路地區也能增加天幕球場，而各區多位市議員也幫地方爭取。
不過市議員舒翠玲指出，天幕或薄暮造形的臨時性建物，迴廊具頂蓋梁柱，請事過內政部，應該要申請臨時性建築許可，但桃園一窩蜂設立卻未有執照「很明顯是趕進度，但是要陷公務員違法嗎？」
(中時)
關鍵字：天幕球場
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