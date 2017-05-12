WHA邀請函確定無望 衛福部：遺憾、不滿、不理解

位於日內瓦的世界衛生組織總部大樓。（取自WHO）

我國至今仍未收到世界衛生大會WHA邀請函，世界衛生組織WHO今正式表示，今年沒有計畫邀請台灣。衛福部表示，雖早知可能有這樣的發展，但仍對此決定感到不滿、不理解和遺憾，我國仍會依原計畫前往瑞士日內瓦，並積極參與各國的雙邊會談。

第70屆WHA將在本月22日於瑞士日內瓦舉行，儘管已過網路報名期限，我國仍未收到邀請函，創下史上最遲紀錄，衛福部和外交部也均表示會「持續努力」。然而今WHO終於表態，確定今年不發邀請函給台灣，也宣中斷我國連續八年以觀察員身分與會的紀錄。

衛福部國際合作組主任許明暉表示，雖然本來就預期得到這樣的結果，但仍對此「拒絕」感到相當的遺憾、不滿、不理解。他指出，我國代表團仍會如期前往日內瓦，而現在的努力重點，則放在積極爭取與各國的雙邊會談。

我國確定無法以觀察員身分參與WHA，也表示衛福部長陳時中將無法在大會上進行演講；至於能否在大會期間，參與WHO各項的技術性委員會，許明暉說，既然沒收到邀請函，能否參加各技術性委員會「就得和WHA持續做溝通」。

(中時)