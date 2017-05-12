補教師可用化名？竹市教育處：採實名制

新竹市教育處長謝傳崇說，市府已與補教協會達成共識，未來廣告文宣等宣傳，教師必須加註真實姓名，不能只有化名。

教育處除要求轄內補習班教師名冊，須將真名公告於公布欄上，其背景資料也會公布市府補習班系統網站，供大眾檢視，若有相關人事異動，第一時間要呈報主管機關，同時加強對補教師生宣導、訂定倫理規範。

(中時)