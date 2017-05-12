野生鼬獾出沒　台南關廟1名婦人遭咬傷

關廟一名婦人日前遭鼬獾咬傷腳踝，動保處獲報後趕緊協助婦人施打狂犬病疫苗，也將鼬獾送驗。（南市動保處提供）

偏鄉山區是野生鼬獾、白鼻心等動物的出沒地點，但前幾年狂犬病疫苗在台爆發，讓民眾人心惶惶，動保處也呼籲民眾多加小心。（南市動保處提供）

台南關廟一名陳姓婦人10日晚間不慎被野生動物咬傷腳踝，起初誤以為是鄰近的貓咪，自行前往診所敷藥，並通報動保處後才發現，咬傷婦人的竟是野生的鼬獾，動保處人員趕緊協助該名婦人前往醫院施打狂犬病疫苗，同時將鼬獾送驗檢查。

前幾年因狂犬病在台肆虐，國人對野生白鼻心、鼬獾等聞之色變，日前關廟一名陳姓婦人因晚間家中大門未關，一隻野生的小動物突然「登門造訪」，更咬傷婦人腳踝，原以為是一般的小野貓，但仔細一看並不是，婦人趕緊請家人將這名不速之客抓捕關進籠。

陳姓婦人隨即到鄰近的診所敷藥，並通報動保處人員前來了解，一看發現竟是野生的鼬獾，動保處人員趕緊協助陳婦到醫院施打狂犬病疫苗及免疫球蛋白，鼬獾則被送驗釐清是否患有狂犬病，檢驗結果預計下周出爐。

動保處處長吳名彬表示，該起鼬獾咬人案例是台南自2013年以來第4起，日前南化也傳出有民眾被野生動物咬傷的案例，但獲報前往時，動物早已逃離，無法確認是否為鼬獾，不過，仍協助民眾施打狂犬病疫苗。

動保處提醒，台南山區開發程度較低，有良好的生態環境，因此鼬獾、白鼻心、棕蓑貓等野生動物時常出沒，民眾若發現野生動物切勿主動觸摸或抓捕，以免不必要的感染，若發現已受傷或是死亡的野生動物，應立即通報相關農業單位，才能強化台灣野生動物疫情監控。

(中時)