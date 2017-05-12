勞退準備金不足額 公部門帶頭違規
勞退舊制準備金欠繳，公部門帶頭違規！截至今年4月底，雖已有9成單位足額提撥勞退準備金，但仍有多達9千多5百多家單位準備金不足，其中，500人以上的單位，有25家私人企業，更有1家公部門帶頭違規，勞動部僅透露該公部門為環保單位，但無說明細節。
根據2015年修正的《勞基法》第56條第2項規定，雇主應於每年底檢視次年度符合退休條件的勞工所需的退休金，並於次年3月底前，補足勞退準備金差額，去年底適用勞退舊制單位計11萬2527戶，約104萬人。
截至今年4月底，準備金足額的單位共10萬2千多家，佔全部舊制家數的90.93％，共計614億元，勞動部福祉司長孫碧霞表示，去年4月足額家數比例僅7成4，去年9月才達到足額9成，今年第2年執行，4月已達足額9成，比原定目標提早半年，且過去往年提撥金額僅5、6百億元，今年已有2265億元，足見成效。
不過，從去年到今年，仍有4千多家單位連續2年準備金未足額，加上今年新增的5千多家，共計仍有9千5百餘家單位準備金未足額，以29人以下單位為大宗，佔94％，30~99人單位佔4.4％，100~150人單位佔1.3％，500人以上單位佔0.3％，其中有1家為公部門，據了解為環保單位，但勞動部未透露細節。
如果事業單位違反規定，可依法處9萬元至45萬元，並公布事業單位名稱跟負責人姓名，截至目前為止，今年已開罰16家事業單位，分布在新北、桃園、基隆跟新竹縣。孫碧霞表示，針對準備金未足額的單位，今年1~3月，地方政府已發出1萬5千多張通知，並辦理30餘場說明會，勸導各單位改善。
(中時)
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