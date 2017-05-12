成都男子做隕石夢 花60萬元買假貨
大陸成都46歲的男子黃興元愛隕石成癡，為了圓自己的隕石夢，他幾乎放棄了一切，和家人鬧翻，與妻子分居；他甚至放棄工作，只在尋石間隙打零工謀生。
《成都商報》報導，過去16年來，上山尋石已成為黃興元的日常。尋石之旅短則一兩天，多則半個月。為此，他風餐露宿，不再理人間煩事。
2004年，在一次機緣巧合的情況下，黃興元在成都金堂縣雲頂山認識了一名60歲的老人，老人說，這塊「天石」以前是被供奉在寺廟裡的。黃興元不疑有他，用12萬元人民幣(約60萬元新台幣)買下一塊150公斤重的隕石。希望轉賣後，可以發財。當時，這筆錢可以買一套房子。
經成都理工大學博物館專業人士陳志剛鑑定， 這塊大石頭的表面部分面積已經氧化，真正的隕石是不會氧化的；且不具備燃燒疤痕和氣印（指隕石經過大氣層留下類似手印的形狀）。接著，陳志剛將專業磁鐵往石塊上靠，磁鐵很輕易地被吸引住了，確實證明內部含鐵。
(旺報)
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