UBA》政大雄鷹成軍 陳子威：目標5年內摘冠

陳子威與6名政大球員、吉祥物「高飛」合影留念。(黃及人攝)

政治大學雄鷹男籃隊12日正式宣告成軍，接下總教練重任的前璞園球星陳子威表示，儘管現在還僅6名球員，可是政大男籃目標放在第1年就要闖進UBA甲一級，且在5年內摘冠，「既然接下這個重任，就一定要打出成績才行！」

12日包含政大校長周行一、DADA老闆兼校友姜豐年，以及璞園建築董事長李忠恕、中華籃協理事長丁守中等人都現身成軍記者會，周行一說：「這就像美夢成真，我們會努力打造如同美國NCAA男籃氛圍，且提供球員最佳環境。」

目前透過獨招，政大男籃找來高苑工商畢業的田浩(民族系)、洪楷傑(地政系)、朱力勳(地政系)、黃博暄(土語系)，以及南山畢業的吳冠誼(外交系)、能仁畢業的王詠誠(傳播學院)等6名球員，接著將等6月16日甄試結果補齊球員。

「不少人關心這些球員來政大念書，是否可以跟上學業，我跟各個系所先行溝通，除了找來輔導老師幫助球員適應，也請這些科系老師盡量體諒，」陳子威說，「如今我們得到很多師生的支持，有信心讓球員打好球，也念好書。」

陳子威與政大全新球衣、周邊商品合照。(黃及人攝)

陳子威表示，接下來政大雄鷹的重頭戲，就是下周政大90周年校慶活動，預定下周五(19日)舉辦璞園籃球嘉年華，讓政大學生可以更了解政大男籃，且好好欣賞璞園球員的球技，「我們6月19日就可正式練球，敬請期待！」

最近才幫飲料產生拍廣告的田浩，被問到為何選讀民族系？他的答案令人傻眼，「因為楷傑、力勳先選地政系了，我只好挑民族系，老實講，我也不知道民族系要念什麼，但我愛接受挑戰，甚至我有信心3年內就幫政大摘冠。」

政大雄鷹12日也公布球衣、吉祥物與球隊LOGO，其中最引人矚目的，當屬頗具創意的球隊LOGO，球隊執行總監孫秉宏說：「雄鷹等於雄獅加上飛鷹，加上政大的紅、白、藍校色，至於上面的皇冠，則是期許球隊奪冠。」

(中時電子報)