UBA》政大雄鷹成軍 陳子威：目標5年內摘冠
政治大學雄鷹男籃隊12日正式宣告成軍，接下總教練重任的前璞園球星陳子威表示，儘管現在還僅6名球員，可是政大男籃目標放在第1年就要闖進UBA甲一級，且在5年內摘冠，「既然接下這個重任，就一定要打出成績才行！」
12日包含政大校長周行一、DADA老闆兼校友姜豐年，以及璞園建築董事長李忠恕、中華籃協理事長丁守中等人都現身成軍記者會，周行一說：「這就像美夢成真，我們會努力打造如同美國NCAA男籃氛圍，且提供球員最佳環境。」
目前透過獨招，政大男籃找來高苑工商畢業的田浩(民族系)、洪楷傑(地政系)、朱力勳(地政系)、黃博暄(土語系)，以及南山畢業的吳冠誼(外交系)、能仁畢業的王詠誠(傳播學院)等6名球員，接著將等6月16日甄試結果補齊球員。
「不少人關心這些球員來政大念書，是否可以跟上學業，我跟各個系所先行溝通，除了找來輔導老師幫助球員適應，也請這些科系老師盡量體諒，」陳子威說，「如今我們得到很多師生的支持，有信心讓球員打好球，也念好書。」
陳子威表示，接下來政大雄鷹的重頭戲，就是下周政大90周年校慶活動，預定下周五(19日)舉辦璞園籃球嘉年華，讓政大學生可以更了解政大男籃，且好好欣賞璞園球員的球技，「我們6月19日就可正式練球，敬請期待！」
最近才幫飲料產生拍廣告的田浩，被問到為何選讀民族系？他的答案令人傻眼，「因為楷傑、力勳先選地政系了，我只好挑民族系，老實講，我也不知道民族系要念什麼，但我愛接受挑戰，甚至我有信心3年內就幫政大摘冠。」
政大雄鷹12日也公布球衣、吉祥物與球隊LOGO，其中最引人矚目的，當屬頗具創意的球隊LOGO，球隊執行總監孫秉宏說：「雄鷹等於雄獅加上飛鷹，加上政大的紅、白、藍校色，至於上面的皇冠，則是期許球隊奪冠。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。