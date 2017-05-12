國三男反串走秀 林國基也驚豔

這位高挑纖細的模特兒許旻義（左）可是男兒身，穿起時尚大師林國基作品，比女人還漂亮。（許素惠攝）

時尚大師林國基（右八）受邀褒忠國中演講，特地帶來饒富雲林味的作品，社區媽媽與學生女兒同走秀，西瓜、花生甚至寺廟等在地特色全上身。（許素惠攝）

時尚大師林國基（右四）受邀褒忠國中演講，學生自告奮勇登上伸展台秀出大師作品，校長陳昭龍（右五）等師長眼睛都為之一亮。（許素惠攝）

國際時尚大師林國基上午受邀回鄉到褒忠國中演講，分享從黑手到設計師的心路歷程，並提供饒富雲林味的作品給社區媽媽及學生走秀，國三許旻義恰逢生日，為留下難忘回憶，自告奮勇反串，妖嬈纖細的姿態，成為全場焦點。

台西囝林國基不諱言國中小成績總是倒數，英數常考個位數，唯一被老師肯定的是畫畫，但家境窮苦無法學畫，接生過1600多隻小豬是幼年最大成就。國中畢業去殺雞，因不想成天在尖聲慘叫中生活，後補習重考上五專。神奇的是，數學都個位數的他，微積分竟名列機械工程科前茅。

五專畢業當了黑手，趁工作之餘拜師學服裝設計，31歲勇闖美國留學，菜英文讓他曾不會點餐而吃3個月麥當勞，住處貼滿英文單字紙條，有次因忘了內褲怎麼拼，自罰不穿一天。土法煉鋼8個月，進步神速考上英國伯明罕中央大學研究所，最後還考上博士班。

林國基鼓勵學生多開拓視野，勇敢追夢，而他目前的夢是返鄉建造國內首座娃娃博物館，將畢生收藏的1600多尊芭比娃娃捐做館藏，正積極籌畫。

林國基也帶來多套深富在地特色的創作，雲林特產西瓜、土豆、蒜頭，甚至寺廟全被穿上身，媽媽和女兒同登伸展台比美。

在眾多素人模特兒中，身材高聎纖瘦的許旻義最受矚目，因他是正港的男兒身，今日適逢15歲生日，為了給自己一個難忘的回憶，自告奮勇反串走秀，校長陳昭龍基於兩性平權，爽快答應，一出場便豔驚四座，連女同學都大呼「比女人還美麗！」

(中時)