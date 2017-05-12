橫山沙坑國小百年慶 牽手一世情
新竹縣橫山鄉沙坑國小今年邁入建校100周年里程碑，為配合母親節的到來，校方12日特別辦理學生成果展演暨慶祝母親節感恩活動，揭開百周年校慶序幕，也藉此象徵沙坑國小作育學子無數，作為「母親」的意義。
今天的活動中，校方特別邀請到3對結婚逾70年以上超越「鑽石婚」級的校友伉儷回娘家，阿公、阿嬤們都是80幾年前從沙坑國小畢業的學長、學妹，之後共結連理、親上加親，當大夥共同切母親節蛋糕時，現場氣氛是令人感動又歡樂。
校長余志鴻表示，沙坑國小即將在今年11月25日辦理百周年校慶慶祝活動，在母親節前夕以「沙坑百年慶，牽手一世情」校友回娘家的活動揭開校慶的序曲，可以說具有相當的意義。
校友伉儷堅貞情感，堪為典範楷模，除藉此表彰外，也在這感恩的日子，除了獻上卡片、康乃馨外，學生們更以具體「奉茶」行動，讓學子躬身奉茶表孝心，媽媽歡喜喝茶暖在心。
而在學生們帶來精彩的表演活動後，每個學生還賣力的搗著客家麻薯，Q黏的麻薯配著香甜的花生糖粉，由學生親自夾到媽媽口中，象徵親情緊密、甜蜜幸福。
與會的媽媽看著自己孩子細心地奉茶與搗麻薯給自己吃，大夥是感動的泛著淚光，校園充滿溫馨的氣氛。
(中時)
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