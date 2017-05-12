文熙俊完婚3月 小14歲嫩妻今順產生女
38歲韓國元祖偶像H.O.T隊長文熙俊去年11月閃婚，老婆是小14歲「Crayon Pop」成員昭燏，兩人2月在首爾新羅酒店完婚，本月8日韓媒報導昭燏即將臨盆，今(12日)文熙俊透過公司發表聲明，宣布妻子在下午4時30分、江南區驛三洞一所醫院順產生下一女，重2600公克，母女均安，感謝外界關心。
文熙俊去年底宣布當人夫，甜娶先前因恐慌症暫停參與Crayon Pop發片的昭燏，引發外界揣測是否帶球嫁，但當時經紀公司代為否認，沒想到文熙俊公司本周突然發聲明表示：「文熙俊夫婦將在本周迎接女兒誕生，沒能提前公開，請大家諒解」，並解釋是「為新生命而做的謹慎考量」。
而文熙俊的當爹聲明公開後，在網上除了引來恭喜，更引來不少網友轟他當初說謊，對此，《東亞日報》報導，文熙俊解釋：「從未否認過未婚先孕」，並透露他在11月的廣播節目就說過：「因為太委屈了一定要說一句，在這之前從未對未婚先孕有過肯定或否認。」對於網上惡評，文熙俊十分心疼妻子所承受的壓力。
(中時電子報)
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