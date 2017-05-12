受林義雄感召 侯漢廷：要禁食17小時 呼籲不修公投法

民進黨前主席林義雄昨(11)日到場為公投法補正禁食，不過時間只經過5小時。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷說，他深受感召，今晚更要｢禁食17小時｣，以此行動來呼籲總統蔡英文不要修公投法。(圖/取自侯漢廷臉書)

林義雄為公投法補正加入禁食靜坐行動。（圖/曾薏蘋）

人民作主教育基金會日前到民進黨中央黨部前，展開為期16天的｢落實民主補正公投法｣24小時接力禁食行動。民進黨前主席林義雄昨(11)日也到場禁食，不過時間從上午9時40分抵達，到下午2時30分結束，只經過5小時。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷說，他深受感召，今晚更要｢禁食17小時｣，以此行動來呼籲總統蔡英文不要修公投法。

人民作主教育基金會以｢接力禁食｣，訴求公投法補正在5月20日前通過，活動從4月26日開始，昨(11)日禁食進入最後一天（第16天），林義雄上午9時40分抵達，並未受訪就加入行動，下午2時30分結束，然而短短5小時禁食，在網路上引起熱議。

侯漢廷表示，林義雄禁食5小時，呼籲蔡總統修公投法，深受感召，並說道｢從今晚7點半到明天中午12點半，禁食17小時，呼籲蔡總統不修公投法。於此也鼓勵民眾，加入禁食的行列！我想明天下午我就會看到蔡總統以行動回應我的訴求(不修公投法)｣；侯漢廷也提到，蔡政府核電重啟，更需要林義雄來禁食抗議。

網友紛紛在臉書底下留言｢世界展望會都飢餓30了｣、｢體檢就要禁食12小時｣、｢5小時叫禁食？那叫做等下一餐吧｣、｢普通人早餐到午餐或午餐到晚餐也是間隔5小時，不用擔心啦！｣、｢我也打算用接力禁食的方式！除了每日正常3餐飲食以外的時間全面禁食！｣

(中時)