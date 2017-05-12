第11屆莎莎香氛大賞試香 全台開跑
香氛重頭戲，2017第11屆莎莎香氛大賞以「一抹，記憶時光」為主題，16日至6月27日正式開跑，在全台北中南莎莎門市正式展開巡迴，讓消費者選出屬於人生中5個揪心時刻的5種不同味道，
第11屆莎莎香氛大賞20日在信義威秀邀請網路紅人一起與消費者回憶香味的時刻，除此之外，並陸續在台中新時代、高雄夢時代、桃園台茂、高雄義大、中壢大江、新竹巨城和中和環球共8間門市進行巡迴，凡於活動當天，消費者至莎莎門市購買香氛大賞商品，可獲得「扭蛋」乙次，有機會獲得小型香水或獨家好禮。
(中時)
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