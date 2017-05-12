高職生撐家計 獲大孝獎

大成商工林智傑、李健豪、李宜靜、鄭靖璇（前右而左）、羅明智（後右）、柯妤欣（後左）獲大孝獎。（許素惠攝）

褒中國中章素禎（左二）、崇德國中蔡晨暐（右二）獲大成商工校友會大孝獎，該會理事長李獻助（右）和校長紀博仁（左）頒獎表揚。（許素惠攝）

大成商工校友會今日評選出校內及全縣各國中共21位孝行感人學生，獲理事長李獻助與校長紀博仁頒大孝獎表彰。

校內有羅明智、林智傑、李健豪、李宜靜、鄭靖璇、柯妤欣。國中部分宜梧林佑恩、崇德蔡晨暐、馬光楊舜凱、褒忠章素禎、斗六石宜仙、莿桐廖士承、建國石順良、大埤謝雅心、東勢黃圳翊、東仁蔡宸榮、東明許絲茜、水林曾于嬨、元長王姿婷、崙背李明潔也獲表揚。

(中時)