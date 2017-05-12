台南會展中心興建工程國際徵圖起跑
台南市政府向中央爭取的「大台南會展中心」，預定落腳於台南高鐵特定區，工程興建案國際徵圖正式啟動，台南市長賴清德指出，該中心將同時有會議、展覽及表演三大功能，並與高鐵局研議於中心旁開發飯店等設施，17日上午，將在台北福華國際文教會館舉辦招標說明會。
賴清德表示，台南市升格後仍無展覽中心可使用，曾力促台南紡織公司董事長鄭高輝，租借場地搭建展覽館，以因應會展產業大型會展場地殷切需求。
賴清德表示，多功能會展中心可達三項利益，第一，推動台南市產業發展及創造就業機會；第二，歸仁區的高鐵特定區十幾年來都無重大建設，可藉此繁榮該區發展；第三，會展中心的營運效益值得期待，具有招財功能，除了台南市本身包含扣件、機械、汽車零組件、模具等一萬家關鍵性廠商有相關需求以外，周邊還有政府投資兩三百億預算作研究發展的綠能科學城，帶動民間投資的生活機能區，以及國家最高學術研究機構中研院南部院區，未來將有大量的會議、展覽需求於此。
值得一提的是，市政府已與高鐵局研議，將利用會展中心旁、同時為高鐵所擁有的土地，採BOT模式建蓋飯店，以提供會展中心及周邊各單位對於飲食及住宿的大量需求，也請有興趣的企業共襄盛舉。
「大台南會展中心」規劃興建可彈性使用之600個攤位展覽，工程費用約17.95億元，加上設計費及間接工程成本總計為20億246萬元。
工務局表示，市政府以公共利益最大化為目標，辦理國際徵圖，公開徵求國內外優秀設計團隊，提出具有創新視野的規劃理念與設計方案。未來亦將結合小巨蛋功能，做為表演、體育競賽及其他活動等複合式多功能使用；並定位為綠色智慧展覽館，配合位在區內的中央研究院南部分院及沙崙綠能科學城，落實台南高鐵特定區的規劃，以帶動整體區域發展。
(中時)
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