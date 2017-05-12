基隆市教育處建議教育部推補教師實名制
狼師案引起全台關切，各縣市府開始做出應對措施，基隆市教育處已建議中央盡快修正《補習及進修教育法》，將補習班納入不適任教師通報系統，同時要求補習班業者及所有教師員工，必須用真實姓名任教，對此，教育部尚在研議中。
基隆市議員4日在議會上要求市府加強督導補教業者，教育處回應，除加強學校性平教育宣導，並會啟動聯合稽查機制，將補習班列為優先稽查，要求基隆市所有補習班加強管理師生間的行為規範。
基隆市9日依教育部要求，於未來2週內透過「全國不適任教育人員通報及查詢系統」全面清查所轄短期補習班人員，讓家長更放心。
立法院教育及文化委員會11日備詢時提到，各縣市人員對實名制有共識，希望儘快完成修法，明確規範罰則，最重可處撤銷立案，教育部考慮拉高法律位階到母法《補教法》來處理。
(中時)
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