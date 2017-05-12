杜絕豔照門 淡大生拍紀錄片反「復仇式色情」犯罪
美國2014年和今年接連爆發好萊塢女星豔照外流風波，成為全球話題，淡江大學大傳系學生日前組成「裸菜市場」團隊，針對網路蓄意散布裸照的「復仇式色情」犯罪進行專題研究，實際訪問受害者並拍攝紀錄片，探討輿論偏頗與台灣立法不完備等問題，引起廣大迴響。
淡江大學大傳系畢業展「大風吹」上周起分別於台北市華山藝文園區和淡大校園展出，專題組「裸菜市場」團隊拍攝紀錄片《你在看我嗎？》，描述3名被害者遭網路散播裸照後的真實心境，藉此呼籲社會大眾勿成為網路犯罪後續的二次加害者，發人省思。
「你不知道甚麼時候他們又會找到我，然後繼續騷擾我。」22歲的被害者Anastasia在《你在看我嗎？》紀錄片中描述自身裸照和個資遭陌生人外流後的惶恐心情，以及報警時遭異樣眼光、法院審理時裸照遭公開審視等讓她二次受傷的遭遇。
「裸菜市場」團隊表示，「復仇式色情」更精確來說是「未經同意散佈性私密影像」，即沒有經過當事人同意，而故意散佈讓第三人觀覽當事人私密照片及影像的犯罪行為，片中3位被害者分別遭受前男友、網友威脅，導致情緒不穩定甚至輕生念頭。
「裸菜市場」團隊指出，社會文化普遍以八卦心態探究被害人隱私，甚至譴責被害人遭遇，導致多數被害人選擇隱忍，傷害卻持續擴大，這樣的社會氛圍，即是一種「因為妳穿短裙才會被性侵」的強暴迷思（rape myth）。
製作人蔡佳勳說，拍攝紀錄片讓受害者親身說法，就是要給觀眾震撼，也要提醒社會大眾停止替被害者貼上不檢點標籤，更不要點閱、分享，以免對當事人造成二次傷害。
(中時)
關鍵字：紀錄片、復仇式色情、淡江大學大傳系畢業展、裸菜市場
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