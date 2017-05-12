許凰誥改良洋香瓜 農委會搶著要

安南區種植夏天的洋香瓜的瓜農很少，許凰誥已有7、8年改良種的種植經驗，現在技術成熟，今年夏天4000顆洋香瓜在半個多月內賣光光，多數成為母親節的最好伴手禮。（程炳璋攝）

安南區的瓜農許凰誥，7、8年前開始從農業改良場試種夏天的洋香瓜，近年種植技術成熟，今年夏天剛好在五月初成熟，成為母親節最好的伴手禮，連農改場與農委會也搶著要來送禮，4000顆洋香瓜在半個多月內賣光光。

台灣洋香瓜在冬季很常見，夏天則需種植改良種，許凰誥曾以台灣草根大使身分前往日本參觀洋香瓜的研發種植過程，他感覺日本對種苗的研發力強，但瓜農的種植、管理技術還沒有台灣農民的細心。

他種植的洋香瓜引進日本耐熱苗種「愛櫻」，並試種農改場提供的台南13號，甜度都可達16度，近年自產自銷，這種「夏天的洋香瓜」每顆可賣400元至500元左右，比冬季的洋香瓜更好賣。

今年許凰誥的洋香瓜在4月底陸續進入產期，立刻熱銷，正逢母親節前夕，有人預訂、有人搶購，連農改場辦瓜果節、農委會送禮，都向他購買，4000顆洋香瓜僅花半個多月，在11日全數賣光光。

許凰誥一年種植夏、秋、冬三季洋香瓜，下一波產期要到中秋節前夕才會收成。

(中時)