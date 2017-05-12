C肝新藥下周一放寬標準　至今2752人申請

70歲的黃先生（左2）長期受C肝所苦，經口服新藥的治療，體內病毒已殺光光。（倪浩倫攝）

健保將於下周一放寬C肝口服新藥申請資格，嘉惠更多病患。但從一月納健保至今，僅2752名患者申請治療，不如預期踴躍。醫師強調，C肝透過及早治療，可降低75％死亡風險，否則罹患肝癌比率是治癒者2倍，且只要病毒未突變，治癒率可達95~99％。

世界衛生組織WHO宣示、2030年以前要根除C肝，我國日前更喊出口號「8年內根除」，並在首年投入20億元，將口服新藥納入健保。統計顯示，我國有70多萬名C肝帶原者，觀察治療進度，目前尚有約45萬人還需要接受治療。

台灣肝病醫療策進會理事長、台大醫學院臨床醫學研究所教授高嘉宏說，我國有50~70％的C肝患者為「1b型」，其罹患肝癌風險、和惡化到肝硬化的速度，皆明顯高於其餘基因型（1a、2a、2b）；他補充，罹患肝癌的C肝患者，1b型者佔6成，罹患肝硬化的1B型C肝患者也佔逾5成，該基因型不僅容易惡化，在傳統干擾素的治療下也效果不彰，治癒率不到5成。

高醫附醫肝膽胰內科教授戴嘉言說，根據一項日本監測研究，二合一C肝口服新藥，經3000名患者服用後，對於無病毒突變者的治癒率可達99%，且皆無致死案例，顯示藥物的安全性佳，加上現在又有健保給付，呼籲患者儘快就醫接受治療。

戴嘉言曾收治一名C肝患者、70歲的黃先生，10年前遭篩出Ｃ肝，在干擾素治療下，出現噁心嘔吐、發燒副作用，最終放棄治療，經過10年膽戰心驚、深怕肝功能惡化的日子，日前接受二合一口服新藥治療，成功將病毒清光光。

下周一開始，C肝口服新藥給付標準將放寬，肝纖維F3和F4的C肝患者，將不再需要「經過干擾素及雷巴威林治療失敗」這項條件，主因是該類型患者易衍生為肝硬化和肝癌，故放寬條件讓患者能及早接受治療。

戴嘉言補充，約有15~18％的C肝患者，體內病毒會產生突變，該類型患者接受二合一的口服新藥「治癒率僅4成」，故醫師會建議患者改用三合一的新藥，或自費吃單一型新藥，「治癒率也可超過9成」。他表示，健保都會給付抽血檢查，來確定患者有無抗藥性，民眾應遵從醫囑、按時服藥，便可打贏C肝這場戰。

(中時)