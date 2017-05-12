兄弟曾陶鎔搖身「大帝」 重訓扮要角

中信兄弟曾陶鎔無疑是近期中職最火燙的打者之一。(中央社資料照)

若說到中信兄弟近期最火燙的打者，曾陶鎔肯定是其中一人，他從不被看好搖身成「大帝級」打者，曾陶鎔的蛻變，到底有什麼秘訣？他12日與富邦悍將賽前指出，或許是就讀高苑科技大學時養成的重訓習慣，讓他能有如今的火燙表現。

曾陶鎔上周締造驚人的跨場連4打席全壘打紀錄，至今出賽24場，繳出打擊率3成71、上壘率4成58成績，另有並列聯盟第2的9支全壘打，長打率8成55更是全聯盟第一，一夕擠身中職最恐怖的強打者之林。曾陶鎔說，其實狀況一直都不差，以前也有過這種感覺，「只是球都沒有飛出去而已。」他笑說。

曾陶鎔能有現在的成績，過往大家都知道是非常努力而來，而如今能展現驚人火力，他歸功大學時期的重訓，他說，當時大學時教練很重視重訓，就和隊友們三不五時就往重訓室跑，如今的成果，也算是那時打下的基礎所立下的功勞。

過去與曾陶鎔是高苑工商、台東綺麗珊瑚隊友的富邦悍將高國麟，看到他的表現也直言，「他以前高中和業餘都沒那麼強，現在打得那麼好，很恭喜他！」不過曾陶鎔儘管人氣飆漲，但他仍堅持盡力做好每件事的態度，「除了打好，不敢想其他的事情，學長也提醒我把自己做好，穩穩的來就好。」

曾陶鎔崛起，現在再上場無疑會讓各隊投手肅然起敬，而過往強打者都容易被鎖定、好打的球變少，那他如今的好手感，會不會也成為被針對的目標？他笑說，「應該還沒到那等級吧！還是有球可以打，只是自己沒掌握好。」

(中時電子報)