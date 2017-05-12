海巡發現水鬼出沒？原來…

獨木舟環台隊被海巡人員誤以為是水鬼。（許素惠翻攝）

海巡署第四海岸巡防總隊許厝安檢所守望哨一兵張凱皓，昨晚11日用夜視鏡巡視岸際海面，發現有人影在前方沙洲晃動，且都肩扛獨木舟，他十分驚訝，一度不敢相信自己的眼睛，立即通報同事前往港區北堤查看。

當他們緩緩走向岸際，並以手電筒照明，大聲問：「什麼人？」黑影回「挖台灣郎啦！」趨近看發現5人肩扛三艘獨木舟，且身穿印有台北市獨木舟協會防曬衣，並出示核准航行公文，大家才鬆了一口氣。

同行其中三名還是學生，希望在畢業前夕能完成獨木舟環島的壯舉 ，5月1日由新北市富貴角海域出發，預計5月26日抵達屏東縣砂島海灘上岸，距離300多公里。

該協會游姓會員表示，他們11日上午8時許從彰化崙尾灣附近海域出發，預計11日傍晚到雲林縣三條崙漁港上岸補給，因為不諳雲林海域狀況且天色已晚，就朝燈火通明的工業區前進，想先行上岸找盥洗及休息處所，所以大夥才會扛獨木舟走向岸際。

(中時)