廣州北二環高速公路 增至雙向10車道

作為廣州北部地方重要的高速通道，通車已有十餘年的北二環高速公路將進行大手筆的改擴建，投資預計超過100億元人民幣，將從現在的雙向6車道擴建為雙向10車道。

近日，瀋陽至海口國際高速公路火村至龍山段（廣州北二環高速）改擴建工程開始環評公示，其中，擴建工程計畫於2018年底全線開工建設，2024年底全線建成通車。

大洋網12日報導，環評顯示，此次改擴建工程起於廣深高速公路相交的黃埔區火村互通，接廣州東二環高速，向西北方向經水西、長平、八鬥後轉向西行、經石湖、北村、蚌湖、水瀝互通，止於廣清高速相交的龍山互通，並與廣州西二環高速相接。

(旺報)