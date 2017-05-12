公親變事主 高雄男凌晨遭槍擊
高雄岡山區今(12)天驚傳槍擊案，59歲高姓男子在家突遭人闖進開槍，左手肘中彈，他忍痛到派出所求救，開槍行凶李姓男子隨後被逮，警方查出涉案車輛是登記在一名戴姓男子名下，由於戴、高2人日前因談判糾紛種下心結，懷疑戴男涉嫌教唆，將傳喚戴進一步到案說明，釐清案情。
警方調查，今天凌晨4時許，高男在大莊路自家的芒果園正要農忙時，突然見2輛車停下，1男子下車持槍走來，他見苗頭不對拔腿就跑，背後傳來「砰、砰、砰」3聲槍響，發現左手肘遭子彈擊中，行凶男子隨即駕車逃逸，高男由員警送醫，幸無生命危險。
槍擊案發生後，警方根據歹徒逃逸路線，沿路調閱監視器，確認到場作案車輛是1部黑色BMW雙門跑車，6小時後循線在橋頭、楠梓區交界德惠路上找到車子，一舉攻堅逮獲駕駛座呼呼大睡44歲李姓男子，並在後車廂查獲改造2把90手槍、2個彈匣及1發子彈和3萬元現金，他應訊坦承受人之託槍擊報復。
高男向警方說，1周前曾將住家借給戴男與綽號「阿龍」男子談判，但事後戴遭「阿龍」毆打，懷疑被打是遭他所設計，才會持槍上門尋仇。警方則表示，戴、高都有槍砲彈藥前科，2人為何利益喬不攏，是追查重點，還有待戴男到案進一步釐清。
(中時)
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