台灣中油，和你一起為母親加油！

【台灣中油】家家有本難念的經

台灣中油選在母親節前夕推出微電影，希望觀眾在嘗試了解失智症者的病徵外，也能每個為家庭奮鬥的台灣人，說聲加油。(台灣中油提供)

「家家有本難念的經」，這是人人都能朗朗上口的一句話，但一旦家有失智的父母親需要照顧時，這本經就更難念了。

最近，中油公司邀請知名導演盧建彰拍了一部以失智症為題材的微電影，這部七分鐘的影片在五月初推出，短短幾天就吸引二十萬人觀看，而且留言區充滿洋蔥味，引發社會深深的共鳴。

有網友看了以後直說：「好溫馨！當你有一天真的失智了，能夠有那樣孝順又寬容的兒子和媳婦，不知要如何慶幸與感恩。」

在影片中，宋少卿飾演的兒子角色是一位敬業的專業經理人，平時要求部屬開會時不准滑手機的他，在母親失智以後，開會時也不得不時時偷瞄手機，看看家裡人有沒有打電話通知媽媽的消息。

「媽不見了！好先別急，那個那個…，上次不是有去過海邊嗎？」一邊開會，一邊又要抽空到外面接電話的場景，相信是不少失智家庭的共同心聲。由資深演員譚艾珍飾演的失智媽媽，一直認為兒子還停留在讀書之齡，竟把媳婦當成陌生人，嘮嘮叨叨地說著自己的小孩有多乖。

「妳是宋太太？怎麼跟我一樣，我先生也姓宋。」媽媽忘了媳婦，也不記得兒子已經結婚了，反而怪他說：「你結婚了，為什麼沒有找我去？」

失智家庭的無奈，恐怕只有身歷其境才能知曉。影片中有一幕，宋少卿打電話通 支媽媽來見父親的最後一面，但是媽媽卻拒絕到醫院，讓兒子既心疼卻又深感無奈。

事實上，這是導演的親身經歷，因為家中也有失智的長輩，盧建彰說：「我父親臨終前最後一面，我媽媽是沒有去看的，因為那當下她就不想去，她搞不清楚。」

「每個家，都有一本難念的經。但那些難念，終究難忘。」影片的最後，字幕上簡短的幾句話道出失智家庭的深沉壓力。負責籌拍這部影片的中油表示，面對高齡化社會的到來，我們希望讓更多人知道，和高齡父母的相依，每一天都不是理所當然，而是一種奢侈的幸福。

中油身為國內石化業的龍頭，近年除積極提升提升服務品質之外，更致力於善盡企業社會責任、推動節能減碳與環境生態保護計畫、協助地方發展、關懷弱勢團體及協助培植國家優秀運動員等，已連續12年蟬聯管理雜誌「消費者心目中理想品牌」加油站行業第一名。

此外，中油多年來也持續進用原住民及身心障礙員工，希望藉由「照顧」、「傳承」及「關懷」的理念與實踐，讓每一位夥伴都能樂在工作而無後顧之憂，進而引領公司向永續之路前進。

中油表示，如同工作的挑戰，每個家都有本難念的經，因此選在母親節前夕推出這一支微電影，希望觀眾在嘗試了解失智症者的病徵外，也能每個為家庭奮鬥的台灣人，說聲加油。

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(中時電子報)