尼伯特颱風後 台東家扶案創新高

台東家扶近來湧進許多需要安置的孩童，家扶中心也呼籲更多家庭可以加入寄養家庭行列。（圖/台東家扶提供）

受到去年尼伯特風災影響，台東家扶近幾個月湧進大量的受扶助個案，需要寄養安置的個案，今年前4個月的量就已經與去年相當，今年到目前為止，需要扶助的家庭也多達1670戶，創下歷史新高。台東家扶主任陳乘斌強調，台東的小孩需要更多的關心！

家扶中心統計，台東去年的安置個案共有18位，今年到4月為止，就已經有18位個案需要被安置，中心目前正在急募寄養家庭，希望更多家庭可以投入協助安置寄養兒童。

陳乘斌表示，今年狀況十分嚴峻，除了要寄養的孩童多，需要扶助的家庭也持續攀高，詢問之後才發現許多弱勢家庭都靠打零工維生，去年尼伯特風災後，包括荖葉園、釋迦園的工作幾乎都沒有，讓許多家庭沒收入。

他說，家庭經濟困難，伴隨而來的就是家庭暴力、酗酒等問題，因此才會讓寄養個案不斷攀升，而需要扶助的家庭也持續湧進，創下歷年來的新高紀錄，比以往最高紀錄多出約70戶。

目前家扶共有60位孩童安置在寄養家庭，今年需要安置的個案增多，安置家庭卻面臨逐漸老化的問題，因此需要更多家庭的投入，家扶中心強調，希望更多民眾能加入寄養家庭行列，一起「打開家門，讓愛住進來！」

(中時)