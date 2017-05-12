台南啟動「防狼專案」 要求補習班實名制

台北市宣布將要求補習班採實名制，台南市政府教育局長陳修平今(12)天答詢時說，「我們已經在做了！」她要求補習班於2周內將相關資料送來教育局，限期本月26日完成。

台南市議員林燕祝今天質詢補習班教師實名制議題時，強調台北市已宣布採實名制，台南市何時要做？陳修平表示，上個月底林奕含事件發生後，台南市第一時間即建議教育部，補習班應採實名制；如今市府啟動「防狼專案」稽查，已要求補習班負責人及教職員，將實名、化名與良民證於5月26日前交給教育局。

(中時)