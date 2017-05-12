樂善佈施 90歲台東嬤獲模範母親

獲得模範母親肯定的楊吳阿托（中），與兒子楊招信（右）及媳婦一起參加表揚活動。（圖/黃力勉）

母親節將屆，台東縣政府12日舉辦模範母親表揚活動，90歲的楊吳阿托熱心地方公益，教導小孩要關懷弱勢，如今兒女成就非凡，她也獲得模範母親楷模代表。

台東縣選出20位模範母親，台東縣長黃健庭笑著說，台東有20多萬人，每位模範母親都是萬中選一，尤其台灣社會陷入一例一休的紛擾，媽媽們不但全年無休、甚至不支薪，心甘情願的付出，讓他對媽媽們感到很欽佩。

楊吳阿托最小的兒子楊招信，是卑南鄉代表會主席，同時也是台東地區農會理事長，曾獲得神農獎的肯定。楊招信笑著說，當年父母從彰化帶著一家人到台東打拚，常常諄諄教誨要多做社會公益，當年社區道路要拓寬，地主一度不願釋出土地，母親居中協調，出錢出力，也讓拓寬工程順利進行。

他說，現在有能力常常記得母親說的要回饋社會，他要探視獨居老人前，母親還會拉他到旁邊偷偷塞錢，讓獨居老人的生活可以受到更多照顧，兒女們對於母親的教誨都銘記在心，每次母親生日就是家族大團圓的日子，大家都會放下手邊的工作回家為母親慶生。

今(12)天的模範母親除了台東市選出5位外，其他15個鄉鎮各別選出1位，活動中黃健庭還致贈每位母親一份豬腳麵線。黃健庭強調，今年有閏六月，豬腳麵線要幫模範母親們添福添壽。

(中時)