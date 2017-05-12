樂善佈施 90歲台東嬤獲模範母親
母親節將屆，台東縣政府12日舉辦模範母親表揚活動，90歲的楊吳阿托熱心地方公益，教導小孩要關懷弱勢，如今兒女成就非凡，她也獲得模範母親楷模代表。
台東縣選出20位模範母親，台東縣長黃健庭笑著說，台東有20多萬人，每位模範母親都是萬中選一，尤其台灣社會陷入一例一休的紛擾，媽媽們不但全年無休、甚至不支薪，心甘情願的付出，讓他對媽媽們感到很欽佩。
楊吳阿托最小的兒子楊招信，是卑南鄉代表會主席，同時也是台東地區農會理事長，曾獲得神農獎的肯定。楊招信笑著說，當年父母從彰化帶著一家人到台東打拚，常常諄諄教誨要多做社會公益，當年社區道路要拓寬，地主一度不願釋出土地，母親居中協調，出錢出力，也讓拓寬工程順利進行。
他說，現在有能力常常記得母親說的要回饋社會，他要探視獨居老人前，母親還會拉他到旁邊偷偷塞錢，讓獨居老人的生活可以受到更多照顧，兒女們對於母親的教誨都銘記在心，每次母親生日就是家族大團圓的日子，大家都會放下手邊的工作回家為母親慶生。
今(12)天的模範母親除了台東市選出5位外，其他15個鄉鎮各別選出1位，活動中黃健庭還致贈每位母親一份豬腳麵線。黃健庭強調，今年有閏六月，豬腳麵線要幫模範母親們添福添壽。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。