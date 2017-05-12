川普下個開除目標？白宮發言人剉咧等 女副手接班獲好評

史派塞日前因沒準備好為柯米一事解釋，竟躲進白宮樹叢中避風頭。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)周二速炒了FBI局長柯米(James Comey)，為上任4個月川普開除幕僚的名單的名單中又添一例，這也讓外界都在看究竟川普下一個將開除的誰，而白宮發言人史派塞(Sean Spicer)被指是熱門人選，不少人認為他從川普上任第一天開始，替川普添了許多亂子讓事情更糟糕，而被指為是可以代替史派塞的正是他初露鋒芒的副手桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)，她在近日負責了白宮的例行記者會後，大獲川普好評，似乎有意讓她接班。

桑德斯。(圖/美聯社)

據外媒分析，史派塞自擔任白宮新聞秘書以來，在面對媒體時曾鬧出不少笑話，讓川普早已不滿他的工作表現，再加上他經常口出狂言，像是他曾經為川普的穆斯林七國旅遊禁令辯解，他稱川普這道命令不是「禁令」(ban)，儘管川普本人就是用這個字，又或是拿與敘利亞化武議題無關、惡名昭彰的希特勒來對此發言，這些都讓川普很頭痛，也因此早有意將他換掉。

儘管誰任職新聞秘書一職對於選民沒有實質的影響，但這個職務的工作內卻很關鍵，因為當他失敗的話，將無法讓總統的議程順利向外界推進，再加上新聞祕書一職本該為總統和公共關係滅火，更別論主流媒體對這屆政府的反川普心態，但史派塞卻是自己在白宮新聞室裡放起了火，增添媒體對川普政府的攻擊，就如在火柴工廠玩火的孩子般，放了一把接著一把的烈火。

桑德斯上周進行自己首場的白宮記者會。(圖/美聯社)

而近日川普以迅雷不急掩耳的速度開除了FBI局長柯米的前一小時，史派塞才臨時接到通知，一時之間還無法準備說詞，所以在面對媒體追逐時，他竟躲進了白宮的樹叢之中躲藏，讓外界傻眼，而此時也是外界對於川普政府有最多疑問之時，沒想到史派塞還被指去國防部海軍後備役服役一周，不過這也讓他的副手桑德斯有展露頭角的機會。

桑德斯是前阿肯色州長、總統初選參選人麥克·赫卡比(Mike Huckabee)的女兒，身為白宮副新聞秘書的她，上周才首次負責了的白宮例行的記者會，當時她就被川普稱讚「做得不錯」，而這周在面對柯米被開除的火熱議題時，她努力幫川普辯解之虞，也傳達了政府堅定的立場，儘管才發言完不久又被川普反覆的說詞打臉，但是她的表現也被許多仍被媒體稱讚做得還行，被視為是接替史派塞的熱門人選。

(中時電子報)