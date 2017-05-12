巧克力肌得來不易 夢多忍餓造「肌」

夢多大秀巧克力腹肌。（圖／《men's uno雜誌》提供）

型男夢多登上MEN’S BODY夏季號封面人物，為了這次拍攝更是卯足了勁，做好萬全準備「接到這次拍攝邀請，我幾乎花了兩個月的時間準備，拍攝前幾天還得強迫自己脫水，這樣才有辦法讓肌肉更明顯，但這樣對身體很傷，對心臟也不好，沒有經驗的話，千萬不能嘗試」準備期間還得主持美食節目讓他備受折磨，愛運動的他，更喜歡拉著三五好友一起運動「我自己喜歡運動，也希望這個習慣可以影響身邊的人，讓大家都有健康的身體，像我的經紀人跟著我後也鏟肉成功，看起來整個人神清氣爽了許多。」

夢多分享健身甘苦談。（圖／《men's uno雜誌》提供）

半個逮丸郎 就是愛台灣

在台灣居住15年的夢多，近期終於拿到了永久居留證，他開心的說：「我真的很愛台灣，當國手時就想過如果可以在國際比賽上得獎，我也要高舉台灣的國旗，來謝謝這個國家對我的培養。」初次造訪台灣是以留學生身份，如今可以獲得永久居留真的非常開心「當時我就想說，如果可以一直留在這哩，那該有多好。」夢多表示除了喜歡台灣的食物跟生活環境之外，對台灣一直有股熟悉感，就好像出生在這裡一樣。而他也一直朝著奧運之路邁進，但怎料因十字韌帶受傷，奧運夢突然喊停「現在想起來還是會難過，人生如果沒有目標的話，很難感到滿足。但或許冥冥之中有安排，往好的地方想，如果沒受傷，或許我就不會進入台灣的演藝圈。」而他也從這次事件學會到，對人生的每一個遭遇都要抱著感恩的心。

夢多對工作要求嚴謹。（圖／《men's uno雜誌》提供）

夢多自信做好做滿 工作要求一絲不苟

雖然奧運夢碎，但也碰上貴人，開啟了人生新旅途「我碰到了洪天祥(洪金寶次子)找我合作武術指導，我才發現武術表演是一個可以跟我過去所學相融合，慢慢的開始有了自己的團隊，過去從來沒想過，換個方式也能讓自己得到成就感。」別看他成名後開始放縱，為了追求更好的生活，他可是從來沒有鬆懈，而維持的關鍵就是自信「老實說我是一個相當有自信的人，一定要先對自己有自信，別人才不會忘記你的存在，但這種自信不能是會讓人討厭的。」螢光幕上看起來總是嘻嘻哈哈的他，私底下可是展現一絲不苟的敬業態度「有很多人認為諧星私底下也會是開心果，但我自己在不同位置上，就會表現出不一樣的個性。」這位來自異鄉的新好男人，有著讓人無法抵抗的鋼鐵氣息。

夢多自認是有自信的人。（圖／《men's uno雜誌》提供）

執行、文字／廖崇捷 攝影／Adams Chang 妝髮／高媛媛

(中時電子報)