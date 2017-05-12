京城美術世界大手筆 母親節免費搭熱氣球

「京城美術世界」母親節免費搭熱氣球。（柯宗緯攝）

「京城美術世界」建築外觀立面以20世紀表現主義大師PAUL KLEE保羅•克利的「FIRE IN EVENING 夜火」畫作為意象。（柯宗緯攝）

高雄京城建設「美術世界」在美術館特區3008坪大基地，13、14日一連兩天大手筆開放民眾免費搭乘熱氣球，一次3至5分鐘，離地30米，可鳥瞰美術館特區美景，每日限額200名，分為上下午兩梯次，上午6至9點、下午3至6點，另打卡送UCC咖啡，預料將吸引民眾排隊搶搭。

高雄美術館特區堪稱房地產一級戰區，建商搶進特區插旗，土地取得越來越不易。京城美術世界以3008坪大基地規畫，震撼市場。整體空間以「現代私人美術館」為定位，用「藝術空間化」傳遞出人文高雅的情境，如同一座現代美術館。

「京城美術世界」以剖析當代各種新形態藝術的精神為出發點，建築外觀立面以20世紀表現主義大師、有偉大的色彩建構大師之稱的PAUL KLEE保羅•克利的「FIRE IN EVENING 夜火」畫作為意象。

29樓公設以藝術生活為藍圖、私人頂級會館為概念，打造凌空100米SKY LOUNGE私人會館，規劃從品酒Lunge Bar、180度景致 Sky Gymnasium、50米梵谷星空露天游泳等，讓住戶全方位盡情享受最美高雄景色，提供層峰名人運動、娛樂的最高禮遇。

「京城美術世界」坐落在美術館正對面、美術東二路上，堪稱美術館黃金中軸的最佳地段。社區戶數約350戶、113坪起，每坪開價26萬元起，停車位均價200萬。

(中時)