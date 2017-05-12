陳為民遇徐乃麟才知 遭出牆前妻每年騙走60萬

陳為民當年因前妻外遇離婚。(本報系資料照)

53歲陳為民與前妻離婚22年育有1子，直到2年前才把教育、贍養費付完，他日前向媒體坦言：「其實我被前妻騙了多年…」直到某天和徐乃麟聊天哭窮，才知道移民加拿大的前妻，每年都跟他浮報費用高達60萬。

據聯合報報導，陳為民和前妻離婚，答應每個月付前妻6~8萬贍養費，還有兒子教育費，直到兒子出社會才結束，算一算，兒子每年大學學費約60萬台幣、住宿費4萬台幣，讓陳為民這些年來不敢亂花錢，省著支付前妻相關費用。

直到有天和徐乃麟聊天，徐乃麟滿頭霧水問陳為民：「加拿大的大學學費一年不過14、5萬，為何你付這麼多？」他才知道前妻大約從兒子上幼稚園就開始「灌水」費用，每年約浮報60萬台幣。

現在兒子大學畢業，也出了社會，陳為民也終於不用再把錢分出去，透露現在的他玩重機、買名車，想買什麼名牌就買，只會自己而活。

(中時電子報)