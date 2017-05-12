中國開放美牛 王美花：美中百日計畫有進展
大陸即將開放美牛進口，外接擔憂台灣將受壓力跟進。經濟部常務次長王美花表示，目前掌握的資訊來看，台灣開放美牛的幅度仍比較高，暫時不會進一步開放美牛、美豬。不過，王美花也承認，由此可以看出「美中百日計畫已有進展。」
大陸財政部昨（12）日出公布中美經濟合作百日計畫早期收穫清單，中方同意7月16日前開放進口美國牛肉。也就是說，中方透過開放美牛市場，換取美國減輕對中貿易逆差的關注。
王美花昨出席經濟部公司法部分條文修正草案公聽會時受訪表示，就目前所掌握資訊，大陸仍禁止含有萊克多巴胺的美牛進口；台灣則是已經開放萊克多巴胺含量在10ppb以下的美國牛肉進口，不過部分牛雜品項沒有開放，台灣暫時不會有更進一步的開放。
大陸自2003年起，因為狂牛症問題不再進口美牛，王美花指出，現在要重新開放，比較像是陸方對美對狂牛症的解禁。
至於大陸開方美牛是否造成我方壓力，甚至進一步放寬美牛限制？王美花指出，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）下，美牛、美豬，以及對少數品項牛雜、內臟開放議題一直是美方關注焦點，這部分會以民眾食安優先，會持續與美方溝通，也會與社會大眾溝通。
王美花認為，美牛在台灣銷路很好，若全面開放美牛對產業衝擊不大，但是，如果開放美豬，就會對台灣養豬產業造成很大的衝擊。經濟部已經與農委會合作，協助豬農產業升級，農委會也會加強宣導、教育消費者在地屠宰的好處，降低對產業的衝擊。
(工商)
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