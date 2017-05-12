當農場幫手 台東米國學校送碗公飯
「歡迎大家來打工！」台東縣關山鎮農會的米國學校，在1分地的農田中種植長豆、菜瓜、萵苣、南瓜、秋葵等，不過雜草長得非常快，米國學校校長彭衍芳表示，端午連假第一天，推出打工換午餐活動，讓民眾可以親自體驗農事的辛勞。
打工體驗活動約2小時，參加民眾須先報名，活動前先讓民眾以傳統柴燒灶生火、煮綠豆湯，之後米國學校將提供斗笠、鐮刀等工具，開始下田除草，工作2小時後，米國學校將提供一份碗公飯、還能品嘗剛煮好的材燒綠豆湯，一定讓參加民眾吃飽喝足。
彭衍芳說，食農教育不但要讓民眾認識植物，還要從做中學，走進菜園中不但可以認識各式蔬菜，也能知道雜草所帶來的困擾，體驗農民的辛勞，報名不需費用，但名額僅30人，額滿為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。