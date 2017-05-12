當農場幫手 台東米國學校送碗公飯

報名打工體驗活動，實際動手做將能體驗農民的辛勞。(圖/米國學校提供)

「歡迎大家來打工！」台東縣關山鎮農會的米國學校，在1分地的農田中種植長豆、菜瓜、萵苣、南瓜、秋葵等，不過雜草長得非常快，米國學校校長彭衍芳表示，端午連假第一天，推出打工換午餐活動，讓民眾可以親自體驗農事的辛勞。

打工體驗活動約2小時，參加民眾須先報名，活動前先讓民眾以傳統柴燒灶生火、煮綠豆湯，之後米國學校將提供斗笠、鐮刀等工具，開始下田除草，工作2小時後，米國學校將提供一份碗公飯、還能品嘗剛煮好的材燒綠豆湯，一定讓參加民眾吃飽喝足。

彭衍芳說，食農教育不但要讓民眾認識植物，還要從做中學，走進菜園中不但可以認識各式蔬菜，也能知道雜草所帶來的困擾，體驗農民的辛勞，報名不需費用，但名額僅30人，額滿為止。

(中時)