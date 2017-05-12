空汙加上老菸槍 當心得肺阻塞
衛福部彰化醫院4月獲核定通過，成為COPD肺阻塞第一類醫院，藉此強化病情掌控，由於此類疾病患者大多不自知，院方呼籲年齡在40歲以上、抽菸者，且有咳、痰、悶、喘等症狀者，及早進行肺功能檢查，以期早發現、早治療。
根據世界衛生組織統計，全世界每十秒秒就有1人死於肺阻塞(COPD)，COPD過去稱為「慢性阻塞性肺病」，去年底更名為淺顯易懂的「肺阻塞」，肺臟長期接受抽菸或空氣中的有害粒子，導致呼吸道產生發炎性反應，呼吸道纖維化後引發氣流阻塞，最後肺功能喪失、呼吸困難而喪命。
胸腔科主任黃伊文表示，抽菸和PM2.5空汙是肺阻塞的最大致病因子，根據調查，台灣40歲以上患中重度COPD者占5.4%、約64萬人，實際接受治療者僅24萬人。
黃伊文指出，彰化醫院做為彰化縣內少數第一類COPD醫院，已建置完整團隊，除4名胸腔科醫師，還有個管師、呼吸治療師、營養師、社工師等，明確分工，負責進行肺復建、心理輔導、緩和醫療及臨終關懷等。
黃伊文表示，肺阻塞依病情分成輕度、中度、重度、極重度，長期曝露在粉塵環境的砂石業及石棉業從業人員屬高危險群，中南部因空污嚴重，患者又比北部來得多，男性患者是女性的3倍。絕大多數肺阻塞患者並不自知，延誤就醫而錯失黃金治療時機，呼籲有類似症狀者，應儘快就醫接受X光及肺功能檢查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。