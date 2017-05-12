空汙加上老菸槍 當心得肺阻塞

空氣汙染越來越嚴重，肺阻塞近年來患者人數也節節攀升，及早接受肺功能檢查有利提早治療。(圖/謝瓊雲)

彰化醫院呼籲年齡在40歲以上、抽菸，且有咳、痰、悶、喘等症狀者，及早進行肺部X光和肺功能檢查。(圖/謝瓊雲)

衛福部彰化醫院4月獲核定通過，成為COPD肺阻塞第一類醫院，藉此強化病情掌控，由於此類疾病患者大多不自知，院方呼籲年齡在40歲以上、抽菸者，且有咳、痰、悶、喘等症狀者，及早進行肺功能檢查，以期早發現、早治療。

根據世界衛生組織統計，全世界每十秒秒就有1人死於肺阻塞(COPD)，COPD過去稱為「慢性阻塞性肺病」，去年底更名為淺顯易懂的「肺阻塞」，肺臟長期接受抽菸或空氣中的有害粒子，導致呼吸道產生發炎性反應，呼吸道纖維化後引發氣流阻塞，最後肺功能喪失、呼吸困難而喪命。

胸腔科主任黃伊文表示，抽菸和PM2.5空汙是肺阻塞的最大致病因子，根據調查，台灣40歲以上患中重度COPD者占5.4%、約64萬人，實際接受治療者僅24萬人。

黃伊文指出，彰化醫院做為彰化縣內少數第一類COPD醫院，已建置完整團隊，除4名胸腔科醫師，還有個管師、呼吸治療師、營養師、社工師等，明確分工，負責進行肺復建、心理輔導、緩和醫療及臨終關懷等。

黃伊文表示，肺阻塞依病情分成輕度、中度、重度、極重度，長期曝露在粉塵環境的砂石業及石棉業從業人員屬高危險群，中南部因空污嚴重，患者又比北部來得多，男性患者是女性的3倍。絕大多數肺阻塞患者並不自知，延誤就醫而錯失黃金治療時機，呼籲有類似症狀者，應儘快就醫接受X光及肺功能檢查。

(中時)